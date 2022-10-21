Окупанти агітують місцевих жителів виїжджати на власних автівках.

На Херсонщині окупанти намагаються прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, противник веде оборонні дії, намагаючись утримати зайняті рубежі. Водночас окупанти активно переправляють техніку, озброєння і навіть підрозділи з правого берега Дніпра на лівий.

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"Захищаючись від вогневого контролю Сил оборони, окупаційні війська намагаються прикривати цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами. Вони продовжують агітацію місцевого населення на евакуацію, зокрема пропонують виїжджати на власних автівках", - сказав Назаров.

Він пояснив, що автомобілями місцевих жителів російські окупанти оточують на переправах свою військову техніку, знаючи, що ЗСУ не будуть завдавати удари по мирному населенню.

Також в напрямку тимчасово окупованого Криму ворог вивозить російські банківські установи, об’єкти гуманітарної сфери та завезених раніше на Херсонщину медпрацівників та вчителів.

Спікер додав, що тим часом на передову для поповнення втрат і посилення підрозділів ворог спрямував до 2 тис. мобілізованих осіб.

Новий обстріл Антонівського мосту

У ніч на 21 жовтня на Антонівському мосту прогриміли нові вибухи.

Згідно з ранковим повідомленням Генштабу, уражено 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Російські пропагандисти вигадали, що переправа була цивільна, і що внаслідок ударів є нібито загиблі серед мирного населення. Водночас у мережі вказали на логічні розбіжності у заявах росіян, оскільки на час "прильотів" ця переправа уже була закрита для транспорту цивільних.

Відомо про потерпілих серед кремлівських пропагандистів.

Напередодні Антонівський міст "оглядали" "гауляйтер" Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Окупанти у зв'язку з контрнаступом ЗСУ і вогневим контролем України усіх логістичних шляхів РФ переправляють через Антонівський міст на лівий берег свої родини, документацію і "банківські установи".

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