Для росіян втекти з Херсона буде важко.

Петля на російських військах навколо Херсона затягується, змушуючи окупантів ухвалювати рішення - залишитися і бути оточеними або втікати.

Про це в ефірі Sky News розповів віце-маршал авіації військ Британії у відставці Шон Белл.

Якщо росіяни залишаться, сказав Белл, то ризикують бути оточеними, ізольованими і потенційно знищеними. І якщо вони підуть, це буде дуже, дуже велика поразка для Росії.

Відео дня

"Російським чиновникам було наказано покинути Херсон. Також є повідомлення про те, що деякі російські солдати ходять в цивільному. Робіть з цього будь-які висновки, але, найімовірніше, це означає, що вони можуть піти, і це не буде виглядати як звичайний відхід військових", - зазначив Белл.

Заява генерала Суровікіна про непросте становище РФ у Херсоні створює умови, що російські війська справді можуть бути виведені. Але для росіян втекти з Херсона буде важко.

"Всі мости через Дніпро зруйновані, тому переправляти важку техніку по понтонних мостах буде дуже повільно і дуже-дуже складно. Якщо вони не почнуть робити це зараз, існує серйозна небезпека того, що російські солдати раптово в паніці розбіжаться", - додав експерт.

Росія програє фактично по всій лінії фронту, вважає британський військовий. На тлі цього Кремль домагається окупації Донецької області.

"Путін завжди стверджував, що це "спеціальна військова операція". Він знає, що зима наближається, і це, схоже, відчайдушна спроба Росії спробувати виконати свої початкові цілі, щоб потім піти в зимову паузу. Путін може подивитися і сказати: дивіться, ми досягли успіху в наших амбіціях; він може призупинити війну, а потім потенційно вести переговори із Заходом. Проблема тут, звичайно, в тому, що тільки Путін знає, який його справжній план", - сказав Белл.

Війна в україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.

Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.

Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: