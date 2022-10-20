У цей список потрапили родини, документація, пенсійний фонд, банківські окупаційні установи.

Прикриваючись мирним населення, російські окупанти переправляють на лівий берег Дніпра свої родини, документацію, пенсійний фонд і банківські установи.

Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони (окупанти – УНІАН) намагаються, створивши альтернативну переправу вздовж Антонівського мосту і прикриваючись мирним населенням, вивозити те, що їм дуже дороге до серця: родини, документацію, пенсійний фонд, банківські окупаційні установи", - розповіла вона. Відео дня

Гуменюк зазначила, що окупаційній владі боязко, вони нажахані і розуміють, що просування Збройних сил неминуче, і наша потужність дуже тисне на окупантів.

"Вони намагаються перебратися на лівий берег, де думають, що їм буде спокійніше, але для того, щоб створити там більш щільне населення, вони тягнуть і мирне населення…", - додала вона.

Ситуація в Херсоні: деталі

Напередодні боїв за Херсон колаборант Володимир Сальдо повідомив про намір вивезти на лівобережжя Херсонщини та до Росії близько 60 тис. осіб.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що окупанти готуються обстрілювати окупований ними Херсон.

Сьогодні, 20 жовтня, у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що існує висока ймовірність обстрілів мирного населення Херсонщини російськими окупантами.

За даними Генштабу, вранці 19 жовтня на тимчасово зайнятій території була проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України.

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