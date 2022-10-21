За день до цього міст та переправу "оглядали" кримський "гауляйтер" та заступник голови адміністрації президента РФ.

Вночі 20 жовтня на Антонівському мосту та ворожій понтонній переправі "розквітла бавовна". Пропагандисти вже почали "працювати за методичками" Кремля й повідомляти про нібито "удари по цивільним", проте вони не врахували, що такими заявами протиречать самі собі.

Інформація про вибухи спочатку з'явилася у ЗМІ та Telegram-каналах, а згодом про ураження мосту з понтонною переправою противника повідомив Генштаб України.

Так, у соцмережах пізно ввечері 20 жовтня з’явилась інформація про удари ЗСУ по району Антонівського мосту у Херсоні. Місцеві жителі поширили відео з нічними "прильотами" та гучними вибухами.

Відео дня

Пропагандисти РФ вже намагаються звинувачувати ЗСУ у нібито "ударах по мирному населенню". Проте самі ж окупанти нещодавно заявляли, що переправа працювала для місцевого населення тільки до 20:00, а "бавовна" там сталася вже вночі, близько 23:00.

Вранці 21 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження мосту з понтонною переправою противника, низки опорних пунктів та пунктів управління ворог.

"Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника", - інформує Генштаб.

Також українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по позиціях ворога. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 ворожих БпЛА.

"Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника", - зазначено у повідомленні.

Ситуація на півдні України

Як повідомляє видання "Мост", 19 жовтня Антонівський міст і переправу оглядали кримський "гауляйтер" Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти, прикриваючись мирним населення, переправляють на лівий берег Дніпра свої родини, документацію, пенсійний фонд і банківські установи. За її словами, окупанти створили альтернативну переправу вздовж Антонівського мосту. Гуменюк зазначила, що окупаційній владі боязко, вони нажахані і розуміють, що просування Збройних сил неминуче.

Антонівський міст для окупантів був транспортно-логістичною артерією, але ЗСУ встановили вогневий контроль над цією переправою через Дніпро.

Напередодні боїв за Херсон колаборант Володимир Сальдо повідомив про намір вивезти на лівобережжя Херсонщини та до Росії близько 60 тис. осіб. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що окупанти готуються обстрілювати окупований ними Херсон.

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