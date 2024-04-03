За словами Черняка, взяття Часового Яру для РФ дасть змогу загрожувати Костянтинівці та Краматорську.

Російські війська продовжують наступати на позиції Сил оборони, намагаючись впритул підійти до Часового Яру. Про це в ефірі "Київ 24" розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк.

"У них є наказ: взяти місто Часів Яр. Основні зусилля на Бахмутському напрямку вони спрямували саме на це місто. Адже взяття Часового Яру дозволить їм встановити їм вогневий контроль над Костянтинівкою, частково навіть над Краматорськом. Це панівна висота в цьому регіоні і взяття Часового Яру дасть їм величезну перевагу. Але українські війська не покидають своїх позицій, майже всі штурмові дії росіян не мають повного успіху. Тобто українські війська доволі успішно стримують навалу росіян", – сказав Черняк.

Він також додав, що зараз українські війська роблять усе можливе, щоб не дати ворогові підійти до міста впритул.

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"Противник досить близько підійшов до Часового Яру, зараз головне питання – вистоїть українська армія чи ні. Варто розуміти, що якщо у ворога є політична ціль до певної дати взяти якесь місто – він спрямує всю свою живу силу для того, щоб це зробити", – пояснив Черняк.

За словами офіцера, тут в РФ немає жодних обмежень з використання артилерії, КАБів чи особового складу. Вони за будь-яку ціну хочуть взяти населений пункт.

"Будемо сподіватися, що ситуація найближчим часом зміниться на нашу користь. Адже сили противника не нескінчені, але поки ситуація не передбачає жодних позитивних прогнозів. На Бахмутському напрямку зараз справжнє пекло, лише завдяки героїзму наших Сил оборони противник не зайняв цей населений пункт", – каже Черняк.

На запитання, яку тактику використовує ворог під час штурмів українських позицій, офіцер НГУ розповів: "Тактика схожа на ту, яку вони застосовують на населених пунктах, які їм вдалося раніше взяти. Спершу йде прогрів КАБами та ствольною артилерією, потім наступають м'ясні групи, щоб виснажити наші війська, після чого заходять групи, які починають закріплятися на вогневих втрат. У них дуже багато резервів – щойно закінчується одна група, на поміч приходить інша. У ворога достатньо ресурсів, щоб вести бойові дії на цьому напрямку".

Черняк також прокоментував інформацію від аналітиків DeepState стосовно того, що рано чи пізно Україні доведеться відійти від Іванівського, яке розташоване на схід від Часового Яру.

"Кожен населений пункт, він є стратегічно важливим. Адже ослаблення одного з флангів буде надавати ворогу перспективний плацдарм для наступу на інший фланг тощо. У відході від якогось населеного пункту я не вбачаю чогось поганого. Тільки якщо буде збережено багато житів наших військових. Адже, потім, звісно, для повернення цього населеного пункту доведеться втратити багато військових. Поки ситуація дозволяє тримати населений пункт – його варто тримати, але життя військових – це пріоритетна задача", – пояснив офіцер НГУ.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

За інформацією від DeepState, росіяни захопили Водяне Донецької області. Крім того, РФ мала просування і в Іванівському, яке розташоване на захід від Бахмуту.

За інформацією The Guardian, Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року. На цей час очільник ГУР Кирило Буданов вже має "більшість засобів для реалізації цієї мети".

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