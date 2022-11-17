Білорусь шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і переходу в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

Білорусь планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили в розвідці, з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

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"У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування", - поінформували в ГУР.

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