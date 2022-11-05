Зберігається загроза нанесення авіаційних ударів, включаючи використання ударних БпЛА з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

В Білорусі знову продовжено перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, зберігається загроза завдавання авіаційних ударів, включаючи використання ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

"За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь до 14 листопада поточного року", - інформує Генштаб.

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Війна в Україні та військові навчання в Білорусі:

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших хвилин вторгнення Білорусь надала агресору свої території для завдавання ракетних ударів по українських містах.

У липні термін перевірки бойової готовності білоруських військових продовжили до кінця місяця.

15 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Білорусі триває перевірка бойової готовності Збройних сил і завершитися вона має, згідно з отриманою інформацією, орієнтовно до 20 серпня.

9 вересня Лукашенко продовжив навчання військ Білорусі як мінімум до 17 вересня.

12 вересня в Білорусі на військових навчаннях почали перевіряти зняту зі зберігання техніку.

16 вересня в Білорусі навчання ЗС РБ було продовжено до 24 вересня.

Станом на 28 жовтня Лукашенко передав РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів за 7 місяців.

29 жовтня навчання ЗС РБ / РФ в Білорусі були продовжені до 7 листопада.

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