В Білорусі знову продовжено перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, зберігається загроза завдавання авіаційних ударів, включаючи використання ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.
"За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь до 14 листопада поточного року", - інформує Генштаб.
Війна в Україні та військові навчання в Білорусі:
24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших хвилин вторгнення Білорусь надала агресору свої території для завдавання ракетних ударів по українських містах.
У липні термін перевірки бойової готовності білоруських військових продовжили до кінця місяця.
15 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Білорусі триває перевірка бойової готовності Збройних сил і завершитися вона має, згідно з отриманою інформацією, орієнтовно до 20 серпня.
9 вересня Лукашенко продовжив навчання військ Білорусі як мінімум до 17 вересня.
12 вересня в Білорусі на військових навчаннях почали перевіряти зняту зі зберігання техніку.
16 вересня в Білорусі навчання ЗС РБ було продовжено до 24 вересня.
Станом на 28 жовтня Лукашенко передав РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів за 7 місяців.
29 жовтня навчання ЗС РБ / РФ в Білорусі були продовжені до 7 листопада.
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