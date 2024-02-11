Велетенський потяг почав "рости" влітку минулого року, коли ЗСУ активно йшли в наступ.

Росіяни зібрали на окупованій частині Донеччини "цар-потяг", який складається із понад двох тисяч вагонів і тягнеться аж на 30 км. Про це повідомляє український моніторинговий проект DeepState.

Суцільна конструкція із товарних вагонів розташована на залізничній гілці, що тягнеться від селища Оленівка до Волновахи. 2100 вагонів, з яких складається "цар-потяг", почали звозити сюди у липні 2023 року. Ймовірно для цього використали ті вагони, що були вкрадені росіянами на окупованих територіях України.

"Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла — перешкода для просування Сил оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", – пише DeepState.

Відео дня

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за останню добу українська артилерія завдала удари по одному району зосередження особового складу, двом пунктам управління, одному артилерійському засобу і двом складам боєприпасів російських військ. Тим часом росіяни за добу завдали один ракетний і 79 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Також ми розповідали, що під Мар'їнкою в полон ЗСУ потрапив найманець з іншого кінця світу – Сьєрра-Леоне. Це вже далеко не перший випадок, коли ЗСУ беруть у полон громадян далеких країн.

Вас також можуть зацікавити новини: