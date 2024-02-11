Це вже далеко не перший випадок, коли ЗСУ беруть у полон громадян далеких країн.

В полон до Сил оборони України потрапив громадянин африканської держави Сьєрра-Леоне. Про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

"46-та окрема аеромобільна бригада взяла під Мар'їнкою найманця зі Сьєрра-Леоне", – йдеться у повідомленні.

Жодних інших подробиць не наводиться. Але опубліковано світлину із темношкірим чоловіком у дуже брудній військовій формі російської армії. Офіційні соцмережі 46-ї бригади про цей випадок нічого не повідомляють.

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Довідково. Республіка Сьєрра-Леоне — невелика держава в Західній Африці, на узбережжі Атлантичного океану. Загальна площа — 72 тис. км² (трохи більше, ніж дві українські області). Населення — 7,1 млн осіб.

Цікаво, що Сьєрра-Леоне була першою з африканських країн, яка визнала незалежність України – 21 грудня 1991 року. Після громадянської війни в Сьєрра-Леоне кілька років перебували миротворчі сили ООН, серед яких був український батальйон. Також ця держава підтримала всі резолюції ООН з осудом російського вторгнення в Україну.

Іноземці в російській армії: останні новини

Як писав УНІАН, Росія масово вербує громадян бідних країн для участі у війні проти України. За даними CNN, лише громадян Непалу, невеликої країни між Індією і Китаєм, в російській армії близько 15 тисяч. За участь у війні, РФ пропонує їм по 2000 доларів на місяць і російське громадянство.

Також ми розповідали, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини були помічені найманці з Малайзії. Їх супроводжував перекладач та колишні "вагнеровці".

Крім того, відомо, що Росія вербує на війну громадян Сомалі, Сербії, Куби, країн Центральної Азії та інших.

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