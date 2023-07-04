Унаслідок "приходів" на підконтрольній супротивнику території виникла пожежа, поділився "Штірліц".

У тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області у вівторок, 4 липня, у російських окупантів було "фаєр-шоу".

Противники другий день поспіль "щось святкують" - сьогодні гучно у Якимівці та Василівці, а вчора щось вибухало, зокрема, у Токмаку, написав мелітопольський міський голова Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у месенджері вже розкрив подробиці "фаєр-шоу" в Якимівці. За його даними, є "прильоти" у районі колишніх медскладів.

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"В.о. Якимівка - "фаєр-шоу" в *рків... Склади зруйновані, продовжується пожежа", - поділився воїн.

Контрнаступ України - які новини варто знати сьогодні

Президент Володимир Зеленський підтвердив на початку червня, що українські воїни перейшли у контрнаступ. Зокрема, в Запорізькій області вже було звільнено кілька населених пунктів.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що на Запорізькому та Херсонському напрямку ворог головні зусилля зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших бійців.

За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, зараз головне завдання українських воїнів - максимально знищувати сили противника.

Старший сержант 47-ї бригади ЗСУ з позивним "Легіон" розповів CNN, що супротивник на півдні добре підготувався до контрнаступу України, зокрема, облаштовані дуже щільні мінні поля.

Довідка УНІАН. Якимівка - це селище міського типу, яке знаходиться у Мелітопольському районі Запорізької області. Російські окупанти захопили населений пункт у березні минулого року.

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