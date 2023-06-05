В області розгорнуто штаб із ліквідації наслідків ситуації.

Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Куп’янському районі Харківщини – стався витік, повідомляє у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", - заявив Синєгубов.

В області розгорнуто штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.

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Про всі деталі місцева влада обіцяє повідомити згодом.

Обстріли Харківщини 5 червня 2023 року – головне

У понеділок ввечері загарбники завдали нового удару із РСЗВ "Смерч" по приватному сектору Балаклії. Відомо вже про 9 поранених, 3 з них – у важкому стані. Ще одна людина загинула.

Останнім часом загарбники стали частіше обстрілювати Харківську область. В ОВА думають над можливою примусовою евакуацією з прикордонних населених пунктів, де погіршується обстановка.

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу, на Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Разом з тим через велику кількість вбитих російські окупанти на Куп’янському напрямку в населених пунктах використовують цивільні будівлі як морги.

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