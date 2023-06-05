Там немає належного обладнання.

Через велику кількість вбитих російські окупанти на Куп’янському напрямку в населених пунктах використовують цивільні будівлі як морги.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, там немає потрібного обладнання.

"На Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання", - йдеться у заяві.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу українські захисники ліквідували 410 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії вже склали 210 350 осіб.

31 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів. Зокрема, рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць.

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