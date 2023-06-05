Останнім часом загарбники стали частіше обстрілювати Харківщину.

Російські окупанти вдарили по Балаклії Харківської області. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Тоді як, за даними Синєгубова, вісім людей отримали поранення. На місцях працюють профільні служби.

Як зауважує "Суспільне" з посиланням на підтвердження Синєгубова, останнім часом загарбники стали частіше обстрілювати Харківщину. В ОВА думають над можливою примусовою евакуацією з прикордонних населених пунктів, де погіршується обстановка.

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"За останню добу у нас було обстріляно 26 населених пунктів. Це північ, північно-східний напрямок, Куп'янський напрямок. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації для дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", - сказав Синєгубов.

Звільнення Харківщини та обстріли області – головне

8 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Балаклії. Місто перебувало під контролем росіян півроку і було звільнено у ході осіннього контрнаступу ЗСУ на північному сході України.

Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім покинув місто - виїхав до Росії.

Під час раптового "нальоту" українських сил російські терористи просто кидали свої склади і командні пункти напризволяще.

Як й у інших населених пунктах, у Балаклії силами російських окупантів та колаборантів було організовано катівні для цивільних з проукраїнською позицією. До прикладу, у лютому 2023 року заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який очолював так звану "народну міліцію". Спочатку він надавав інформацію про місцевих працівників правоохоронних органів, а потім отримав посаду в каральному силовому органі агресора.

Разом з тим Балаклія та інші населені пункти Харківської області продовжують страждати від регулярних обстрілів з боку окупантів.

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