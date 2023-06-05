На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Наступальні дії окупантів на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському - провалилися, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зауважується провал наступальних дій ЗС РФ в районі Білогорівки Луганської області, у напрямку Іванівського під Бахмутом і поблизу Невельського на Авдіївському напрямку.

Крім того, відбито усі вісім атак противника в районі Мар’їнки. В той же час ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту.

Відео дня

Окремо Генштаб звітує про артилерійські й мінометні обстріли терористів низки населених пунктів Харківської та Луганської областей. Також ЗС РФ завдали авіаударів в районах Торецька і Біла Гора Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Війна новини - головне

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулись там на понад 1,5 кілометра. Українські сили зайняли панівні висоти на півдні Бахмута, внаслідок чого росіяни були змушені перейти в оборону.

Також офіційні особи США бачать ознаки того, що Збройні сили України, можливо, почали контрнаступ. Як повідомляє New York Times, Україна зберігала мовчання про військові операції після кількох місяців підготовки. Однак сплеск атак був можливою ознакою початку давно запланованого контрнаступу.

Тим часом РФ продовжила завдавати ударів по українських цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: