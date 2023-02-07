Деякі російські націоналісти взагалі сумніваються у здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого.

Російські окупанти поспішають почати новий масштабний наступ. Вони хочуть встигнути до надходження важкої західної техніки до України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики звернули увагу на те, що деякі російські націоналісти скептично ставляться до здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого.

Так, військовий пропагандист, пов’язаний з ПВК "Вагнера", зазначив, що голова російського генштабу Валерій Герасимов має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її неможливо буде здійснити.

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Водночас терорист Ігор Гіркін вважає, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше робочої сили для промисловості та економіки. За його словами, без цього атака незабаром досягне кульмінації.

"Обидва спостереження свідчать про те, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та сезону весняного бездоріжжя в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року", - підсумували в ISW.

Новий наступ росіян

В Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що російські війська підуть у наступ тільки на трьох напрямках. Йдеться про Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

За даними Financial Times, українській владі передали інформацію про новий наступ Росії, який може відбутися протягом 10 днів. При цьому ймовірним напрямком атаки аналітики називають західну частину Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

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