У ГУР Міноборони зазначили, що в Херсонській області та Криму росіяни будуть оборонятися.

Українські розвідники вважають, що російські війська підуть у наступ тільки на трьох напрямках. Йдеться про Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

"Ми визначили, що наступ військ РФ можуть бути в Донецькій і Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму війська РФ будуть вести оборону", - йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відзначається, що Москва планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб для наступу на сході і півдні України навесні і влітку. При цьому в ГУР вважають, що нова мобілізація росіян триватиме до двох місяців.

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Водночас реалізація планів Кремля безпосередньо залежить від оснащення резервістів РФ, а також рівня, якості та темпів надання допомоги Україні від західних партнерів.

Новий наступ Росії на Україну - що відомо

Financial Times повідомило, що українській владі передали інформацію про новий наступ Росії, який може відбутися протягом 10 днів. При цьому ймовірним напрямком атаки аналітики називають західну частину Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

Своєю чергою експерти Інституту вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, переоцінив можливості своєї армії в контексті нового наступу в Україні.

При цьому глава Міноборони Олексій Резніков нагадав про любов Кремля до символізму, тому вважає, що наступу РФ варто очікувати до 24 лютого.

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