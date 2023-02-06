Аналітики вважають, що російські війська можуть піти в наступ в Луганській області.

Влада України отримала інформацію про те, що Росія може піти в новий наступ протягом 10 днів.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на неназваного радника української армії. "Радник українських військових повідомив, що Київ отримав "дуже надійну інформацію про наміри" Росії почати атаку, додавши, що вона може відбутися протягом 10 днів", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що ймовірним місцем для нової російської атаки є західна частина Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

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Ймовірність нового наступу РФ

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що що РФ може приурочити свій новий наступ до 24 лютого. На його думку, вони можуть наступати на двох напрямках - на Донбасі або на півдні.

Представник української військової розвідки Андрій Черняк повідомляв, що Путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Зараз окупанти перекидають на схід додаткові підрозділи.

Командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис переконаний, що росіяни поспішають перейти в наступ до початку поставок західної техніки Україні.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що Кремль знову переоцінює можливості своєї армії, тому новий наступ може завершитися передчасно.

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