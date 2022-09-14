За даними розвідки, усі загони, які будуть покидати поле бою, будуть знищені.

Росіяни встановлюють у тилах "загороджувальні загони", аби зупинити масову втечу своїх окупаційних військ з поля бою в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

"Внаслідок дій українських Сил оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію РФ, або здатися в полон", - заявляють у розвідці.

Відео дня

"Окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та пального. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) при відступі з Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат.

"В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті, що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому", - стверджують у розвідці.

Також сказано, що багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

"Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання "перевірених" радянських методів "переконання". З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення в тилу так званих "загороджувальних загонів". Зокрема, командирам 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Юрій Федоров розповів, що нинішня втеча російських військових з позицій в Україні може призвести до перегляду Кремлем політичних цілей війни. Можливо, російські політики підуть на щось на зразок напівкапітуляції.

Вас також можуть зацікавити новини: