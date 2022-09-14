Юрій Федоров вважає, що російському керівництву доведеться знову переглянути політичні цілі війни.

Нинішня втеча російських військових з позицій в Україні може призвести до перегляду Кремлем політичних цілей війни. Можливо, російські політики підуть на щось на зразок напівкапітуляції.

Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Російські війська йшли і кидали свої позиції в Україні в кінці березня біля Києва, під Сумами і під Черніговом. Це хаотичний відхід призвів до того, що політичні цілі операції були змінені. Замість денацифікації і демілітаризації в цілому, як говорилося в Москві, були висунуті більш обмежені завдання і цілі. Я не виключаю, що тепер московській верхівці належить переглянути політичні завдання війни, а може піду на щось на зразок напівкапітуляцію. Чутки, про яку, вже почали з'являтися", - зазначив експерт.

При цьому Федоров нагадав, що як тільки росіян втекли з Харківської області, то в мережі відразу ж з'явився "мирний" документ Москви, яка нібито готова йти на великі поступки.

Як раніше повідомляло УНІАН, десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, зокрема-місто Ізюм. За їх словами, загарбники кидали техніку, добивали своїх поранених і розійшлися по лісах

У свою чергу радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що ключові представники окупаційних адміністрацій півдня України та Криму терміново евакуювали свої сім'ї в РФ.

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