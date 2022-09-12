Партизани закликають окупантів здаватися у полон.

На Херсонщині окупанти запасаються цивільним одягом, готуючись до втечі.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Херсонщина. За інформацією учасників Руху опору "Південь", в обласному центрі та інших населених пунктах області російські окупанти активно запасаються цивільним одягом. Таким чином вони хочуть не лише підготуватися до втечі, а, якщо це не вдасться, здаватися у полон ЗСУ під час деокупації регіону", - стверджує Братчук.

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Він зазначає, що від росіян максимально приховують, що позаду них виставили загороджувальні загони із "кадирівців".

"Партизани закликають окупантів рятувати життя та зустрічати ЗСУ з піднятими руками та покинутою зброєю", - додав Братчук.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За минулу добу ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів. Там тривають стабілізаційні заходи та взяття їх під повний контроль.

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