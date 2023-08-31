Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки, а також сільськогосподарські підприємства.

Впродовж доби у Донецькій області через російські терористичні атаки загинуло двоє людей, а ще п’ятеро - зазнали поранень.

Минулої ночі ворог знову завдав удару по Слов’янській громаді - близько опівночі пролунало чотири вибухи. Зокрема, під ударом опинилися сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному. Внаслідок атаки загинув охоронець підприємства, повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, під вогнем перебували й Дружківська та Великоновосілківська громади - минулося без жертв.

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Крім того, на Донецькому напрямку через ворожі обстріли зазнали поранень двоє людей у Завітному Новогродівської громади. Ворог також обстріляв околиці Курахівської, Мар'їнської і Очеретинської громад. В Авдіївці протягом ночі лунали поодинокі обстріли, а Селидівська громада зазнала ракетних ударів - ніхто не постраждав.

Водночас, у Торецькій громаді було пошкоджено 10 будинків, а у Часовоярській громаді - 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків.

"Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5", - уточнив Кириленко.

За даними Донецької обласної військової адміністрації, з початку повномасштабного вторгнення через російські обстріли в регіоні загинуло 1 тис. 675 цивільних, а ще 4 тис. 060 - зазнали поранень. Однак ця статистика не враховує жертв російської агресії в Маріуполі та Волновасі.

Ситуація на східному фронті

За даними Інституту з вивчення війни (ISW) за 25 серпня, армія України має успіх північніше Бахмута (Донецька область). Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ просунулися на захід від Залізнянського.

Водночас, за даними британської розвідки, через тиск та невдачі під Бахмутом армія РФ протягом наступних двох місяців, ймовірно, збільшить інтенсивність наступальних дій по лінії Куп’янськ-Лиман.

За даними Генштабу, за минулу добу росіяни безуспішно намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Запорізькому та Шахтарському напрямках, але зазанли невдач.

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