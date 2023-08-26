Протягом наступних двох місяців армія РФ спробує просунутися на захід до річки Оскіл.

Через тиск та невдачі під Бахмутом армія РФ протягом наступних двох місяців, ймовірно, збільшить інтенсивність наступальних дій по лінії Куп’янськ-Лиман.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter, посилаючись на дані своєї розвідки. Наразі західне угрупування військ РФ в України продовжує спроби реалізувати дрібні атаки на північному сході та подекуди досягає обмеженого успіху на ділянці Куп’янськ-Лиман.

Зі свого боку ЗСУ в рамках контрнаступу продовжують відтісняти росіян з позицій на півдні та тиснуть на сили РФ під Бахмутом. З огляду на свою військову доктрину, Росія може спробувати відновити ініціативу на полі бою та повернутися до наступу на оперативному рівні. Лінія Куп'янськ-Лиман - один із потенційних напрямків для цього.

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"Існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", - йдеться у повідомлення.

ЗСУ просунулися північніше Бахмута

Нагадаємо, згідно зі звітом Інституту з вивчення війни (ISW) за 25 серпня, армія України має успіх північніше Бахмута (Донецька область). Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ просунулися на захід від Залізнянського.

Також армія України наблизилася до другої лінії оборони ворога в районі Роботиного (Запорізька область).

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