РФ просувається: у DeepState розповіли, де це відбувається

Аналітики кажуть про просування в сторону трьох населених пунктів.

Російські окупанти мають певні успіхи біля Часового Яру, в Кліщіївки та Красногорівки.

"Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці", - зазначають аналітики DeepState.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 травня, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що останнім часом російські окупанти активізувалися на напрямку Часового Яру.

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Він зазначав, що через успішну роботу артилерії та всіх підрозділів Сил оборони, Росія запланувала відвести підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше Часового Яру.

За його словами, армія РФ зазнає багато втрат, а під час активних штурмових дій - до сотні. Він додав, що окупанти штурмують не тільки Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки.

Волошин зазначав, що за добу на цьому напрямку було зафіксовано 1270 мінометних та артобстрілів, порівнюючи з попередньою добою, збільшилося - 1200 минулої доби. За словами Волошина, лише на Часів Яр було зафіксовано 301 обстріл.

Раніше спікер 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько зауважив, що битва за Часів Яр (Донецька область), який знаходиться на захід від Бахмута, перебуває на піковому рівні.

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