Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що останнім часом російські окупанти активізувалися на напрямку Часового Яру. У коментарі для LIGA.net він зауважив, що за допомогою успішної роботи артилерії та всіх підрозділів Сил оборони, Росія запланувала відвести підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше Часового Яру.
За його словами, армія РФ зазнає багато втрат, а під час активних штурмових дій - до сотні. Він додав, що окупанти штурмують не тільки Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки.
Лише за минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 1270 мінометних та артобстрілів, порівнюючи з попередньою добою, збільшилося - 1200 минулої доби. За словами Волошина, лише на Часів Яр було зафіксовано 301 обстріл.
Речник наголосив, що на цьому напрямку відбулося три ворожих штурми. Противник вісім разів штурмував в районі Білогорівки та таку ж саму кількість разів у напрямку Бахмут - Кліщіївка. Українські військові знищили 74 загарбників, ще 106 отримали поранення.
Знищення ворожої техніки - останні новини
На Харківщині бійці Третьої штурмової бригади знищили важку артилерію 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру у Харківській області.
"Ворожу гармату засікли з неба й здійснили ураження ударним дроном. Після дорозвідки виконали контрольні влучання та повторно вдарили її з FPV", - зазначили у пресслужбі бригади.
Своєю чергою речник Військово-морських сил, начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що російський корабель "Циклон", який уразили ЗСУ, не встиг випустити жодної ракети. За його словами, судно було фактично "недороблене".