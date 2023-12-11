Ворожі наступи продовжують характеризуватися переважно нападами піхоти, зазначили у західній розвідці.

Збройні сили України провели успішні контратаки на локальному рівні, щоб російські окупанти не мали можливості встановити повний контроль над селом Степове біля міста Авдіївка.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на відомості розвідки. Як зазначає розвідка, впродовж останнього тижня Авдіївка залишалася сектором, де відбуваються найбільш інтенсивні бої на фронті. За офіційними публічними українськими даними, у деякі дні у цьому малому секторі відбувалося до 40% від усіх бойових дій.

"Російські наступи продовжують характеризуватися переважно нападами піхоти, часто за участі штрафних підрозділів "Шторм-Z", - сказано у повідомленні.

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"Імовірно, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, не дозволили російським силам мати повний контроль над селом Степове", - наголошується у повідомленні.

При цьому, Степове є селом, де Росія намагається реалізувати одну частину подвійного оточення Авдіївки і її серйозно захищеної промислової зони.

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Як повідомляв УНІАН, 10 грудня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що попри погодні умови окупанти не полишають спроб захопити місто. По всій лінії оборони навколо Авдіївки ворог проводить майже цілодобові штурмові дії.

Втрати Росії в Україні на Авдіївському напрямку зараз на 25% більші, ніж були при штурмі Бахмута. Біля Авдіївки зосереджено не менше 40 тисяч російських військовослужбовців, що в рази більше, ніж український гарнізон.

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