По всій лінії оборони навколо Авдіївки ворог проводить майже цілодобові штурмові дії.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш розповів, що попри погодні умови окупанти не полишають спроб захопити місто.

"Ворог не лишає ні спроб, ні бажання оточити місто й не тільки. По всій лінії оборони навколо міста ворог проводить майже цілодобові штурмові дії. Звичайно, що це все під "акомпанемент" ствольної, реактивної артилерії, мінометних обстрілів, танкові обстріли й звичайно робота ворожої авіації", - сказав він в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону.

За словами Барабаша, наразі фіксується невелике зменшення авіабомбових ударів – в середньому шість-вісім на добу. Раніще було "в рази більше". Наразі протягом доби в середньому відбувається 30-40 масованих обстрілів по території громади.

Відео дня

"Звичайно, що по позиціям там в рази всього більше. Тим не менш не дивлячись на такі погодні умови ворог дуже активно намагається штурмувати наші позиції", - додав Барабаш.

Крім того, він зазначив, що станом на ранок 10 грудня в місті залишаються 1253 особи. Голова Авдіївської МВА пояснив, що люди зараз не дуже активно виїжджають через збільшення обстрілів росіян по евакуаційній дорозі.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Втрати росіян на Авдіївському напрямку зараз на 25% більші, ніж були при штурмі міста Бахмут. Наразі біля Авдіївки зосереджено не менше 40 тис. російських військовослужбовців, що в рази більше, ніж український гарнізон. За словами майора запасу Нацгвардії України, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, росіяни на Авдіївському напрямку роблять м’ясні штурми.

10 грудня військовий аналітик Олександр Коваленко повідомив, що Росія на Авдіївському напрямку наразі проводить перегрупування і готується до третьої хвилі масованого штурму.

Вас також можуть зацікавити новини: