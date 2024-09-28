Це може бути ще одна піррова перемога для них.

Російські окупанти на східному фронті наступають на захід у напрямку річки Оскіл. Таким чином загарбники, ймовірно, намагаються розрізати наполовину українське оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця" в цьому районі, що ускладнить поповнення військ та не дозволить їм підтримувати один одного.

Водночас, як пише Forbes, це росіянам дуже дорого коштує. Село Піщане на схід від річки вони захопили ще в липні. Тепер же окупанти намагаються дістатися річки біля села Глушківка.

Так, у четвер ворог пішов у наступ з приблизно сотнею бронетехніки в трьох напрямках, обстрілюючи українські позиції на північ і південь від виступу. Українські бригади та батальйони, серед яких 77-а аеромобільна бригада, дали відсіч безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами. На півдні рубіж утримувала 92-а десантно-штурмова бригада, а 40-а артилерійська бригада знаходиться досить близько до Піщаного виступу, щоб вести вогонь по ворогу у будь-якому місці виступу.

Втрати загарбників були великими. 92-а бригада заявила про знищення 14 одиниць техніки - три танки, п'ять бойових машин БМП, бронетранспортер неуточненого типу, броньований тягач МТЛБ, три вантажівки та гольф-кар.

77-а бригада "відбила" атаку противника у своєму районі, але не уточнила, скільки техніки було спалено. На відео бою, зробленому дроном, зображено щонайменше шість знерухомлених і палаючих машин, у тому числі броньовані танки-черепахи.

Загалом окупанти втратили принаймні п’яту частину своїх транспортних засобів, що притупило наступ росіян у напрямку річки Оскіл і дало час місцевим українським військам для зміцнення оборони. Однак противник ще може виграти свою битву на цій ділянці фронту.

"Противник незабаром вийде на лівий берег річки Оскіл на ділянці Глушківка-Кругляківка і розділить хортицький плацдарм ОСГ на річці Оскіл на дві частини", – прогнозують в Українському центрі оборонних стратегій.

При цьому це може бути ще одна піррова перемога для них - вони завойовують певні позиції, але ціною великої кількості техніки та людей, які все важче замінити.

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Як повідомляв УНІАН, на Покровському напрямку населені пункти цілодобово "переходять з рук в руки", але щодня, на кожній ділянці цього напряму, хоч по одній вулиці, українські захисники відбивають у ворога і роблять це дуже вдало.

Водночас звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області звужує зону контролю окупантів й дає змогу ЗСУ створити плацдарм для подальшого наступу та остаточного звільнення всього міста.

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