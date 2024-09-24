Воїни ГУР МО України здолали російських загарбників і здобули важливу перемогу.

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони зачистили усі будівлі Вовчанського агрегатного заводу від російських загарбників.

Тепер підприємство повністю під контролем українських сил. Про це повідомляє пресслужба ГУР. У розвідці розповіли, що ця битва видалася важкою.

"Вовчанський агрегатний завод – під контролем України! Це була важка битва, але воїни ГУР МО України здолали російських загарбників і здобули важливу перемогу — силою зброї і духу, майстерністю думки та небувалою сміливістю. Честь хоробрим! Продовжуємо боротьбу за вільну Україну!" – йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ГУР також поділилися кадрами з цієї операції:

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

24 вересня 2024 року стало відомо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Знищено окупантів в усіх будівлях підприємства – а їх 31.

Операцію провели спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор". У вівторок, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів очільнику ГУР МО Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Відомо, що бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. Українським спецпризначенцям навіть доводилося вступати у рукопашний бій із противником.

Вас також можуть зацікавити новини: