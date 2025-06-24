Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки.

Російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed один з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ.

Як йдеться у повідомленні Сухопутних військ, завдяки впровадженню комплексу запобіжних заходів та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

"Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу", - уточнюється в повідомленні.

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Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

Удар по тренувальному полігону ЗСУ

22 червня Сухопутні війська повідомили про ракетний удар окупантів по тренувальному полігону однієї з українських механізованих бригад.

Тоді повідомлялося про трьох загиблих та 11 постраждалих військових.

Згодом речник Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що удару могло бути завдано російською ракетою "Іскандер-М".

В той же день президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по полігону. Він заявив, що очікує повний звіт щодо наслідків та обставин ракетного удару армії РФ по полігону. За його словами, це сталося на півдні країни.

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