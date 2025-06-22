Він чекає на звіт щодо обставин атаки.

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по полігону Збройних сил України, внаслідок якого загинули та постраждали військові.

У вечерньому відеозверненні він заявив, що наразі очікує повний звіт щодо наслідків та обставин ракетного удару армії Російської Федерації по полігону. За його словами, це сталося на півдні країни:

"Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність".

Удар по тренувальному полігону ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень Сухопутні війська повідомили про ракетний удар окупантів по тренувальному полігону однієї з українських механізованих бригад.

Відео дня

У заяві йшлося про те, що численних втрат уникнули "завдяки своєчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги". Тоді повідомлялося про трьох загиблих та 11 постраждалих військовослужбовців.

Згодом речник Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що удару могло бути завдано російською ракетою "Іскандер-М". За його словами, це сталося не на постійному, а на тимчасовому полігоні.

Речник запевняє, що майже всі військові пройшли в укриття ще за кілька хвилин до удару, однак деякі з них "знехтували заходами безпеки".

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