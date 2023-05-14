Артем Лисогор зазначив, що загарбники встановили дедлайн для отримання паспортів РФ.

Росіяни на території тимчасово окупованих районів Луганської області ще більше посилили "контртерористичні" заходи. Загарбники влаштовують постійні обшуки та змушують отримувати паспорт Російської Федерації.

"Росіяни сказилися. Зруйнували Луганщину, але замість відновлення житла і комунікацій нав'язують тільки жорсткий режим "русского міра", – повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Троїцькій громаді росіяни зобов'язали місцевих жителів отримати російський паспорт до 24 травня, якщо ж цього не зробити, то загарбники погрожують звільненням, відмовою в медичній допомозі і позбавленням всіх пільг.

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"Якщо раніше телефони перевіряли вибірково на вулицях, то нещодавно цей безлад влаштовують на робочих місцях – шукають будь-яку причину для звинувачення в шпигунстві. По громаді їздять пересувні пункти так би мовити" МРЕВ " – змушують міняти автомобільні номери на російські. Тотальний тиск", - підсумував чиновник.

Ситуація в Луганській області - останні новини

В останні місяці російські окупанти на тимчасово захоплених територіях влаштовують терор місцевим жителям - проводять обшуки, змушують отримувати документи РФ, погрожують, перевіряють телефони.

Загарбники навіть дісталися до українських дітей. Тепер мало ходити в місцеву школу, необхідно перебувати під наглядом російських лікарів.

Крім того, росіяни погрожували відстороненням від навчання та змушували дітей на лінійках до 9 травня провести "Безсмертний полк".

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