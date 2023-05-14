Наразі відомо, що 4-тижневу загальновійськову підготовку проходять дві групи засуджених.

Російські окупанти намагаються поповнювати втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно зафіксовано прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Там зазначили, що в'язні прибули для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб .

"Також, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області, окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки прибуло близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер". Підготовка триватиме декілька тижнів. Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених.

Російські в'язні на війні в Україні

Російські окупанти постійно вербують засуджених на війну в Україну. Першим до цієї практики звернувся ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Ще восени минулого року він активно їздив по колоніях і вмовляв в'язнів їхати на війну.

За даними досліджень російських журналістів, втрати серед ув'язнених досягають дуже великих розмірів, оскільк в бій їх відправляють без обмундирування і належної підготовки.

Вас також можуть зацікавити новини: