Окупанти на 9 травня планують публічні заходи за участі дітей.

Російські загарбники в українських школах на окупованих територіях Луганщини погрожують відстороненням від навчання та примушують українських дітей на лінійках до 9 травня провести "Безсмертний полк". Про це під час інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Погрожують тим, що відсторонять від навчання, не виставлять оцінки, не видадуть якісь свої недодипломи. Тому змушують дітей ми знаємо в деяких школах на 9 травня хочуть провести "Безсмертний полк". Вони для цього надрукували фотографії, щоб на дзвіночках діти їх підіймали. То ми побачимо це на лінійках", - сказав він.

Він також відмітив, що такі ходи на 9 травня плануються виключно біля шкіл. Оскільки окупанти побоюються Збройних сил України, через що відмінили всі заходи.

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"Панічні настрої є, і це добре. Нехай розуміють нашу силу і нашу волю до Перемоги", - наголосив він.

Терор на окупованій території України - що роблять загарбники

29 квітня повідомлялося, що російські окупанти посилили терор та фільтрації у Луганській та Херсонській областях. Насамперед під загрозою потрапляють користувачі сім-карт українських операторів.

Також 30 квітня стало відомо, що російські загарбники перетворили більшість лікарень на військові госпіталі. Цивільне населення залишилося без медичної допомоги та медикаментів.

Крім того, 2 травня стало відомо, що російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області проводять примусові медогляди дітей. Росіяни також поспішають з паспортизацією.

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