Одна з них впала на дитячий майданчик.

У неділю, 11 червня, російські війська скинули з літаків авіаційні бомби на селище Козацьке у Херсонській області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. "Російська авіація вдарила по Козацькому. На населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч з пʼятиповерхівкою, інша - поблизу дитячого садочка", - йдеться у повідомленні.

У адміністрації відзначили, що внаслідок цієї атаки постраждалих серед мирних мешканців немає. Також вони оприлюднили знімки з місця події.

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Ситуація на Херсонщины - останні новини

Як відомо, 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, спровокувавши екоцид в Україні. На деокупованих територіях Херсонщини оголосили про евакуацію, рятувальники, поліцейські та волонтери почали вивозити людей та тварин із зон підтоплення.

Жителі лівого берега, які знаходяться під російською окупацією, масово скаржилися на те, що загарбники не тільки не допомагали їм евакуюватися, а й заважали.

Війська РФ продовжували обстрілювати Херсон, лише вчора вони атакували човен з цивільними, вбивши трьох людей та завдавши поранень 10.

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