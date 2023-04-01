Також окупанти обстріляли село Козацьке, один житель отримав поранення.

Війська окупантів з артилерії обстріляли Херсон, внаслідок чого загинула людина.

"Росіяни обстрілюють Херсонщину. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок - загинула людина на вулиці", - повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Крім того, за словами Єрмака, окупанти обстріляли село Козацьке.

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"Також влучили в приватний будинок, є поранений", - повідомив він.

Обстріли Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, окупанти минулої доби 54 рази обстріляли територію Херсонської області, загинуло троє осіб. У Херсоні 27 снарядів влучили у житлові квартали.

В одному з населених пунктів Херсонської області на приватному подвір’ї знайшли авіаційну бомбу ФАБ-500. Бомба пролежала в хліві господаря досить довгий період.

Також вчора окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися дістатися до Херсона, поранені двоє людей. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра.

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