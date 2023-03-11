Фермери впевнені, що росіяни свідомо шкодять сільському господарству.

Російські війська свідомо мінують поля України, розраховуючи якомога сильніше нашкодити українській сільгоспгалузі. Про це в коментарі The New York Times розповіли фермери Херсонської області.

Видання опублікувало велику статтю, присвячену проблемі мінного забруднення України. Згідно з наявними оцінками, сьогодні мінами та іншими вибуховими речовинами в Україні забруднена територія розміром з Великобританію.

Херсонська область - одна з найбільш постраждалих в цьому плані. Тут російські війська замінували все, що могли. У тому числі поля фермерів. Крім цілеспрямовано встановлених мін в полях розкидані численні боєприпаси. Відзначається, що темпи розмінування занадто повільні на тлі масштабів мінування.

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"Багато українських фермерів вважають, що російські війська націлилися на їхні поля та обладнання, щоб заморити українців голодом і зруйнувати одну з найважливіших рушійних сил економіки їхньої країни", – пише видання.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти утримують Лівий берег Дніпра в Херсонській області і звідти ведуть систематичні обстріли Правобережжя. Сьогодні росіяни знову обстріляли Херсон, в результаті чого загинули три людини.

У плавнях Дніпра на Херсонщині активно йдуть бої малих бойових груп. Ворог намагається висаджувати ДРГ на острови в дельті, але українські бійці їх знищують.

Одночасно з цим загарбники продовжують грабувати Лівобережжя Херсонщини, користуючись такою можливістю. За даними Генштабу ЗСУ, майно українців росіяни вивозять вантажівками.

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