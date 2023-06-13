В українській армії служить жінка-політик зі Швеції.

Бути жінкою в українській армії - не проблема, а росіяни напрочуд погано стріляють. Про це в інтерв'ю Bild розповіла доброволець зі Швеції Кароліна Норденгріп, яка зараз служить в "Інтернаціональному легіоні" ЗСУ.

43-річна Кароліна до російського вторгнення в Україну працювала в одному з комітетів Міністерства оборони Швеції і робила кар'єру в політиці. Ще з дитинства вона була захоплена армією, а в 15 років пішла добровольцем у ВПС Швеції, де пройшла військову підготовку.

Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну Кароліна вирушила допомагати ЗСУ. А в квітні цього року підписала контракт з українською армією. Вдома у неї залишився чоловік.

"Мене вже давно немає, і він сумує за мною. Він все розуміє, але, звичайно, турбується, тому що я зараз беру участь у наступі", — каже жінка.

За словами Кароліни, найбільше її турбують проблеми нерозуміння товаришів по службі через мовний бар'єр, а також небезпека потрапляння в полон.

"Я б воліла померти, ніж опинитися в полоні. Я не хочу потрапити в їхні руки. На щастя, росіяни стріляють гірше, ніж моя мати", – каже вона.

За словами шведки, ставлення до жінок в українській армії досить специфічне.

"Загалом бути жінкою в українській армії - абсолютно не проблема. Забавно, що я треную солдатів, віддаю їм накази, але щойно хочу взяти і понести щось важке, вони тут же підходять і допомагають. Вони проявляють особливу турботу до жінок", - розповіла Кароліна.

Вона також висловила впевненість, що Україна обов'язково переможе в цій війні, але це станеться не в нинішньому році.

Ситуація на фронті-останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що український контрнаступ просувається успішно, проте він буде важким і кривавим. Він зазначив, що у загарбників було достатньо часу, щоб підготувати добре укріплені оборонні позиції.

За даними українського Генштабу, зараз бої йдуть не тільки на півдні, де наступають ЗСУ, але також і на сході. Так, російські окупанти продовжують спроби вести власний наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там тривають важкі бої.

Вас також можуть зацікавити новини: