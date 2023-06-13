При цьому він застеріг від сподівань на швидкі успіхи українських військових і пояснив чому.

Контрнаступ ЗСУ з метою звільнення окупованих Росією українських територій сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю USA Today. Він зазначив, що українські військові поступово "завойовують позиції", виганяючи російські війська з кількох невеликих міст і сіл. При цьому генсек застеріг від сподівань на швидкі і значні успіхи українських військових.

"Ми повинні бути готові до того, що наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання", – пояснив генсек НАТО.

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Столтенберг також зазначив, що російські війська, які зустрічали наступ ЗСУ, були погано оснащені й забезпечені та не мали нормального командування.

"Ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відтіснити росіян", – додав генсек.

Контрнаступ ЗСУ

Про контрнаступ почали говорити ще взимку і прогнозувати, що він почнеться навесні. Увесь цей час західні партнери України активно надавали зброю ЗСУ.

Декілька днів тому у Міноборони заявили, що оголошувати про початок контрнаступу ніхто не буде. А через деякий час у Генштабі а також Інституті вивчення війни почали констатувати, що українські військові видавлюють окупантів з займаних позицій. А вчора ЗСУ звільнили село на Донеччині.

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