Загалом кількість жінок-військових збільшилась у два з половиною рази в порівнянні з 2014 роком.

З 2014 року кількість жінок-офіцерів в українській армії зросла майже вп’ятеро. Якщо тоді їх було 1,6 тис., то зараз у ЗСУ на офіцерських посадах служать 7,4 тис. захисниць.

Про це повідомила головний спеціаліст відділу з гендерних питань та зв’язків з релігійними організаціями Департаменту гуманітарного забезпечення Міноборони України Любов Гуменюк під час круглого столу в Military Media Center.

За її словами, кількість жінок-військових збільшилась у два з половиною рази в порівнянні з 2014 роком. Зокрема, збільшення чисельності жінок в армії стосується усіх категорій особового складу Збройних сил України.

Відео дня

Так, за даними МОУ, у 2014 році загальна чисельність жінок-військових становила 49 тис. 926, із них військовослужбовців – 16 тис. 557, а офіцерів – 1 тис. 633. Тоді як сержантсько-старшинський склад нараховував 4 тис. 754 жінок, солдатів – 9 тис. 707, курсантів – 370, а цивільний персонал налічував 33 тис. 369 жінок.

Станом на 1 березня 2023 року у складі ЗСУ вже нараховувалось 60 тис. 538 жінок, з них військовослужбовиць – 42 тис. 898. Кількість жінок-офіцерів зросла до 7 тис. 416 осіб, що майже вп’ятеро більше, ніж у 2014-му, сержантсько-старшинський склад зріс до 11 тис. 215, солдатів – 22 тис. 832, курсантів – 1,5 тис., а цивільного персоналу – 18 тис. 101 особи.

Жінки в ЗСУ

У жовтні 2022 року командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що загалом у Збройних силах служають біля 40 тисяч жінок. З них 8 тисяч перебувають на офіцерських посадах.

За словами міністра оборони України Олексія Резінкова, станом на кінець листопада 2022 року від початку повномасштабної війни на війні з окупантами загинула 101 жінка-військовослужбовиця.

Вас також можуть зацікавити новини: