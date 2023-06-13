Росіяни вели безуспішні наступальні дії також на Бахмутському і Лиманському напрямках.

На східному фронті протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення з російськими загарбниками, з яких 14 - у районі Мар'їнки.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, російські окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. На Лиманському напрямку намагався наступати в районах Веселого та Роздолівки, теж безуспішно.

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"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили всі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка", - інформує Генштаб.

Водночас на Авдіївському напрямку противник цієї доби наступальних дій не проводив, але завдавав авіаційних ударів по позиціях наших захисників та населених пукнтах. Так само авіудари були нанесені противником на Шахтарському, Куп’янському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника", - йдеться в зведенні Генштабу.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні показав відео, як на Бахмутському напрямку українські захисники знищують російських загарбників та деокуповують територію.

Своєю чергою заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові протягом минулої доби, 12 червня, просунулися на 250 метрів на Бахмутському, 200 метрів на Торецькому та до одного кілометра на Бердянському напрямках.

Водночас Маляр зауважила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами.

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