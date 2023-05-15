На окуповані території продовжують звозити завербованих в Росії увʼязнених.

Російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях України табори для навчання увʼязнених, які прибувають з території Росії. Такі "центри" зʼявилися в Луганській та Запорізькій областях.

"Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з Російської Федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб. Також в районі населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів", – повідомляє Центр національного спротиву.

Крім того, в районі Новопетрівки Запорізької області на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців із складу російських в’язнів, яких завербували до лав ПВК "Вагнер". Зазначається, що найближчим часом мають прибути ще 400 найманців.

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Ситуація на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України поширюються панічні настрої серед колаборантів. Водночас росіяни заборонили своїм посіпакам виїжджати з цих територій.

Про істерику в окупантів каже і мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни та колаборанти на Запоріжжі намагаються тікати і навіть вдаються до провокацій, аби виїхати з окупованих територій.

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