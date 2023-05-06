Сама постанова стосується й територій Росії.

Російські загарбники хочуть створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку під час так званої "евакуації" цивільних на тимчасово окупованій території.

"За даними "Центру національного спротиву", в уряді Росії обговорюють зміни до постанови "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони". Одне з питань до обговорення - це процес евакуації військовозобов’язаних чоловіків", - повідомляє прес-служба Центру нацспротиву.

За даними Центру, росіяни планують фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих "евакуацій" й вивозити чоловіків до окремих таборів, де їх передаватимуть в підпорядкування військкоматів.

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"Сама постанова стосується й територій Росії. Відтак, ймовірно, росіяни планують протестувати даний процес на ТОТ України з подальшим застосуванням на території Росії", - додали у прес-службі.

Мобілізація на окупованій території

Як раніше повідомляв УНІАН, російські загарбники готують до мобілізації працівників так званих "адміністрацій" на тимчасово окупованих територій. Там уже почали збирати списки власників паспортів РФ.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що загарбники вже можуть роздавати повістки мешканцям тимчасово окупованих територій України. В зоні ризику ті, хто отримав паспорт РФ.

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