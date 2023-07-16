Ворог намагається розосередити зусилля Сил оборони.

Сили оборони України цього тижня мають просування на Запорізькому напрямку.

Як розповіла речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, ворог загострює обстановку на різних напрямках для того, щоб розосередити зусилля Сил оборони.

Зокрема, за словами Гуменюк, потужнішими стали обстріли Кінбурнської коси в напрямку Очакова та Куцурубської громади, ворог намагається туди відтягнути зусилля українських захисників, тому що побоюється активності на Херсонському напрямку, а Бериславський напрямок продовжує бомбити керованими авіабомбами.

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Вона також зазначила, що цього тижня максимальні успіхи в наступальній операції більш притаманні суходолу, ЗСУ хоч і з великими складнощами, але мають просування на Запорізькому напрямку.

"У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить руслом річки Дніпро, все ж таки продовжується контрбатарейна боротьба. І наші основні досягнення - це нищення потенціалу ворога. Якщо говорити загалом за тиждень, то у нас дуже потужні результати", - сказала вона.

Речниця поінформувала, що впродовж тижня Сили оборони знищили понад 10 човнів із ДРГ, великі великокаліберні гармати типу Мста-Б, типу Гіацинт, а також знищено значну кількість станцій радіоелектронної боротьби.

"Крім того, дуже потужною була повітряна розвідка. Тільки за вчорашню добу знищено сім безпілотників. Тільки два з яких - ударні типу Ланцет, а решта - це розвідувальні, якими ворог намагається збирати інформацію дуже далеко вглиб навіть до Миколаївської та Одеської областей", - розповіла вона.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Раніше Гуменюк заявила, що на півдні ворог зосереджений на глибокій обороні, відновленні своїх позицій і спостереженні за тим, що для них готують ЗСУ.

Також вона поінформувала, що окупанти збільшують інтенсивність артилерійських атак з боку тимчасово окупованого берегу Дніпра.

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