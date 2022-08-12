Харків перебуває під постійним вогнем окупантів.

Збройні сили України успішно протистоять російським окупантам під Харковом. Це фіксують в американському Пентагоні.

Про це написав журналіст американського журналу Foreign Policy Джек Детч у Twitter, посилаючись на слова високопоставленого військового чиновника США.

Детч повідомив, що в Пентагоні бачать українські перемоги над російською армією, поблизу другого за величиною міста країни - Харкова.

Як розповів представник Пентагону, якого цитує журналіст, успішна оборона міста відкинула росіян і вони мусили "накивати п'ятами".

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області українські військовослужбовці звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка.

Водночас раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов 3 серпня повідомив, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по Харкову та районам області.

На його думку, не маючи успіхів на фронті, окупанти не тільки поширюють фейки, а й від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

Харків перебуває під постійним вогнем відтоді, як українські захисники відігнали загарбників від міста до околиці області.

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