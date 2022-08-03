Голова ОВА наголосив, що Харків готовий до будь-яких дій ворога, українські захисники надійно тримають оборону.

Найближчими днями ворог посилить ракетні удари по Харкову та районах області.

Про це у Tеlegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Останніми днями окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога. Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів – невдалі", - зазначив він.

Синєгубов наголосив, що загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці.

"Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед – ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати", - підкреслив голова ОВА.

На його думку, не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але й від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

"Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу жителів Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не перебувати на вулиці, а під час тривоги бути в укриттях", - додав Синєгубов.

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.

Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.

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