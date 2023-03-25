Також у окупантів не вистачає медикаментів - їх немає чим лікувати.

У тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти перетворили всі медичні заклади на шпиталі для армії загарбників.

"За нашою інформацією, у Бердянську російські окупанти перетворили всі медичні та санаторні заклади на шпиталі для своїх поранених військових. Туди росіяни звозять поранених та важкопоранених. Місто Мелітополь залишається логістичним хабом для російської армії. Через місто вони перекидають особовий склад та військову техніку", - повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, на тимчасово окупованих територіях України у окупантів існує гостра нестача у ліках.

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"Також у нас є інформація про те, що шпиталі, які працюють в Бердянську гостро потребують медикаментів. Саме тому в російських пабліках частіше зʼявляється інформація про те, що поранених російських військових немає чим лікувати. Через це серед поранених росіян існує дуже велика смертність", - додав Дмитрашківський.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії орієнтовно склали близько 169 тисяч 170 осіб, з яких 1 тисяча 20 знищено за минулу добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, на окупованих територіях росіяни облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення в будівлях місцевих лікарень, закладів освіти тощо. Зокрема, у Запорізькій області вони лікують загарбників у будівлі дитсадку.

За словами правозахисників, на тимчасово окупованих територіях українських дітей примушують здавати кров для загарбників.

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