Росіяни облаштовують військові шпиталі у школах та медзакладах.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. В один зі шпиталів на окупованій території Запорізької області минулої доби привезли близько 50 тяжкопоранених загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію з російським вторгненням. Зазначається, що продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення.

Так, в населеному пункті Розівка на тимчасово окупованій території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 тяжкопоранених військовослужбовців армії РФ.

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У селі Високе окупанти облаштували шпиталь у будівлі місцевої школи, куди 19 березня завезли велику кількість тяжкопоранених.

"Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ", – інформує Генштаб.

Ситуація на окупованих територіях України

Наприкінці лютого 2023 року російські окупанти облаштували шпиталь в Каланчаку на Херсонщині для своїх поранених. Його персонал – лише росіяни.

Крім того, у Запорізькій області ворог захопив приміщення місцевої школи та облаштував там шпиталь. Повідомлялося, що окупанти займали там 50 ліжкомісць.

Водночас у Центрі національного спротиву заявили, що у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей росіяни планують завезти своїх лікарів. Це повʼязано з браком персоналу.

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