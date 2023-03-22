Супротивники в одному з населених пунктів облаштували шпиталь у тому місці, де мали б бути діти.

На окупованій частині Запорізької області російські загарбники облаштували військовий шпиталь у будівлі дитсадка.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, 22 березня. "В населеному пункті Веселе тимчасово зайнятої території Запорізької області на території будівлі дитячого садочка російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь", - розповіли у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, росіяни на захоплених територіях облаштовують військові шпиталі у школах та медзакладах. 19 березня в один зі шпиталів на окупованій території регіону привезли близько 50 тяжкопоранених загарбників.

Варто зазначити, що росіяни в Україні зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять 167 490 окупантів.

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