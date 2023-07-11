Військовополонені утримуються в умовах, у яких живуть, харчуються і медично обслуговуються офіцери ЗСУ.

Російські військові в Україні в полоні перебувають до трьох місяців.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України Олена Висоцька в повідомленні на офіційному сайті міністерства. Вона зазначила, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні виникла необхідність забезпечення утримання військовополонених і цим тепер займається Міністерство юстиції України.

Висоцька розповіла, що створено дільниці та табір для тримання військовополонених, де вони утримуються відповідно до Женевської конвенції.

Відео дня

"Військовополонені утримуються в умовах, у яких живуть, харчуються і медично обслуговуються офіцери Збройних сил України. У полоні, в середньому, росіяни перебувають 2-3 місяці", - повідомила вона.

При цьому додала, що до російських військовополонених мають доступ міжнародні організації, журналісти, а також різні правоохоронні органи.

"Україна показує, що навіть з військовополоненими ми поводимось гідно", - зазначає заступник міністра.

Війна в Україні - військовополонені

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що в останні місяці різко зросла кількість звернень росіян на гарячі лінії проекту "Хочу жить" про бажання здатися в полон.

Станом на червень з російського полону вдалося повернути 2526 громадян України. На думку президента Володимира Зеленського, з найбільшою вірогідністю повернути всіх військових і цивільних із російського полону буде можливим у разі виконання української формули миру.

Вас також можуть зацікавити новини: