Тільки 11% окупантів мають вищу освіту, а 12% не закінчили навіть школу.

Портрет російських військових, яких взяли у полон, не є привабливим. Вони малоосвідчені та не мають мотивації для участі у бойових діях.

Такі дані першого соціологічного дослідження російських військовополонених, які були презентовані на брифінгу в Military Media Center. Керівник проектів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик повідомив, що в опитуванні взяли участь 400 полонених, які заповнили анкету.

За його словами, вік російських полонених, які взяли участь в опитуванні приблизно рівномірний - 80% це люди віком від 26 до 50 років. Значна частина це примусово мобілізовані з "ДНР" та "ЛНР".

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Скоцик повідомив, що тільки 11% окупантів мають вищу освіту - це вкрай низький показник. За його словами, середню освіту має 20%, середню спеціальну – 57% і 12% - не мають навіть середньої освіти.

"Тобто це в основному низько освічені люди робітних спеціальностей, або ті, які взагалі ніде не працюють", - додав він.

При цьому зазначив, що в них низька мотивація і низький бойовий дух – вони не хочуть воювати і стояти до останнього, тому за можливості здаються в полон – 40% опитаних здалися добровільно.

Скоцик повідомив, що більшість опитаних вважають, що якщо буде відступ російської армії, то командири їх залишать на позиціях, а самі втечуть. Тільки 17% полонених сказали, що вони були повністю забезпечені боєкомплектом на фронті.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що зараз в українському полоні 90% тих, хто потрапив в Збройні сили РФ в 2022 році.

"Понад 30% із них в проміжок між 1 січня та 24 лютого 2022 року. Особливо це характерно для мобілізованих жителів ОРДЛО. При цьому з них 59% потрапили на службу після 24 лютого 2022 року", - зазначив він.

Юсов додав, що 40% опитаних потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога.

"Але є підстави вважати, що насправді ця цифра вища. Тому що серед полонених є побоювання, що коли вони повернуться в результаті обміну, то щодо них будуть репресії на території Росії", - наголосив він.

Серед полонених армії окупантів представлені всі регіони Росії. В армію намагаються залучати найменш кваліфікованих і з низькою освітою, а також часто соціально неблагонадійні категорії громадян.

Він зазначив, що серед опитаних полонених лише 10% мають вищу освіту, більшість з них це примусово мобілізовані з території ОРДЛО, тобто це люди до яких в Росії ставляться як до людей другого гатунку. Юсов зазначив, що опитування полонених показує, що мотивацією йти в армію і на війну є бажання життєвої стабільності.

"Це те, що спонукало опитуваних полонених-рашистів до військової служби – майже 55%. Не любов до батьківщини, навіть не довіра до пропаганди чи любов до Путіна, Скабєєвої і Соловйова. Це і пояснює факти мародерства та багатьох інших злочинів" – наголосив він.

За його словами, для них це можливість покращити своє матеріальне становище, а не звільнення і захист якихось умовних російськомовних, як говорить російська пропаганда. При цьому додав, що лише невелика кількість керувались бажанням помститись за товаришів, бути професійними військовими. Юсов додав, що найкращі найбоєздатніші частини російської армії були фактично знищені в перший етап російської агресії.

За даними опитування, лише 3,3% сказали, що виправдались їх очікування від вступу на службу до військових сил РФ. Для 45,7% ці очікування не справдились взагалі. Водночас 60% - оцінили особисті якості своїх командирів по 5 бальній шкалі найнижчою оцінкою.

"І це є свідченням того, що деякі підрозділи на Бахмутському і Мар’їнському напрямку відмовляються від виконання поставлених задач, зокрема, від штурмових дій, пояснюючи це не компетентністю наказів, які віддають їхні командири", - сказав Юсов.

За його словами, з реальністю стикається пересічний росіянин лише на фронті.

"І ця реальність відрізняється від пропагандистської картинки кремлівських ЗМІ. Чим ближче до передової, тим меншою є довіра до російської пропаганди". – наголосив він.

Опитування проведено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими разом з проектом "Хочу жити". Це експериментальне перше соціологічне опитування російських військовополонених. Не розголошється кількість окупантів, які знаходяться в українському полоні, але добровільно в даному опитуванні взяло участь і заповнило відповідні анкети 400 респондентів. Опитування проводилось шляхом заповнення анкети в добровільному порядку з 10 по 20 квітня.

Російські військовополонені - останні новини

Дещо раніше Міністерство юстиції показало, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених. Вони перебувають у таборі під охороною та отримують необхідні медпослуги.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ б’ють власні рекорди за кількістю одночасно взятих у полон окупантів.

На утримання одного російського військовополоненого Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця.

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